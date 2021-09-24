Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen zanlı gözaltında - Haberler
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Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen zanlı gözaltında

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen zanlı gözaltında

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen 40 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen 40 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Hacımusalı Mahallesi'nde 20 Eylül'de kızları A.R.Ş'nin (15) evde olmadığını fark eden aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla A.R.Ş'yi, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Tümenli Mahallesi'nde ormanlık alanda bir barakada buldu.

Kız çocuğunun yanındaki İ.Ç. (40) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çocuk, yurda yerleştirilerek koruma altına alındı.

Baba Halil Ş. (50), AA muhabirine, kızı bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızının bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden Halil Ş, "Zanlının tutuklanmasını bekliyoruz." dedi.

Şüpheli İ.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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