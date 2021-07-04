Adana'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde dün gece yüzmek için denize girdikten sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde dün gece yüzmek için denize girdikten sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Ceyhan'dan arkadaşlarıyla birlikte Yumurtalık Plajı'na gelen Şahin Acar (15) denize girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Acar suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, sabah denize giren vatandaşlar bir cesedin sahile vurduğunu gördü. Yapılan incelemede cesedin Şahin Acar'a ait olduğu belirlendi. Çocuğun cansız bedeni Ceyhan ilçesine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı