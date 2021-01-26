15 ton mandalina çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'da narenciye bahçesinden yaklaşık 15 ton mandalina çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Cırık Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinden yaklaşık 15 ton mandalina çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmayla mandalinaları Cebrail A. (34) ve Nurettin A'nın (41) çaldığını, Ali K'nin (40) de onlara yardım ettiğini belirledi.

Şüphelilerin Yunusoğlu Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Zanlıların adresindeki kamyonetin kasasında bulunan 5 ton mandalina da bahçe sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cebrail A. ve Nurettin A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ali K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu