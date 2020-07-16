Adana'da, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi için nöbet (2) SALA OKUNDU15 Temmuz darbe girişiminde mücadelenin sembolü haline gelen salalar, Adana'daki tüm camilerde aynı anda okundu.

SALA OKUNDU

15 Temmuz darbe girişiminde mücadelenin sembolü haline gelen salalar, Adana'daki tüm camilerde aynı anda okundu. Etkinlik alanında ise sala, İl Müftülüğü görevlilerince okundu. Sala okunmasının ardından Adana Valisi Süleyman Elban ve protokol üyeleri, demokrasi şehitleri için dua etti. Dua sonrasında ise alandaki herkes ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Kaynak: DHA