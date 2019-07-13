Adana'da 15 Temmuz şehitleri anısına 20 bin kişilik irmik helvası

ADANA Aşçılar ve Pastacılar Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anısına 20 bin kişilik irmik helvası dağıtacak.

Kentte 15 Temmuz saat 20.00'de Merkez Park'ta yapılacak anma etkinliklerinde dağıtılmak üzere Adana Tarım İl Müdürlüğü mutfak atölyesinde 3 biner kişilik 7 kazanda 15 usta, irmik helvası hazırlamaya başladı. Merkez Park'ta başlayacak anma etkinliklerinde tüm Adanalıları davet eden ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, "İlk sene 5 bin kişilik helva hazırlamıştık. Daha sonraki sene bu sayıyı sırasıyla 10 bin ve 15 bine çıkardık. Bu yıl ise 20 bin kişilik irmik helvası hazırlıyoruz. Buradaki kullandığımız malzeme 400 kilogram şeker, 250 kilogram irmik, 100 litre sıvı yağ, 100 kilogram margarin, 100 litre süt, 50 kilogram tereyağı kullanacağız. 15 Temmuz günü 20 bin kişilik irmik helvamız hazır olacak ve şehitlerimiz anısına etkinlikte vatandaşlarımıza dağıtacağız" dedi.

SENEYE 30 BİN KİŞİLİK OLACAK

Yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Göçmen, hijyenik bir şekilde hazırladıkları irmik helvasının Adanalılara sunulacağını kaydederken, "Adanalı aşçılar olarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde elimizden gelen desteği vereceğiz. Seneye bu sayıyı 30 bine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Derviş Göçmen, irmik helvası hazırlığında kendilerine destek veren Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'a Akdeniz Aşçılar Federasyonu ve ADAPADER yönetimi olarak teşekkürlerini iletti.



Kaynak: DHA

- Adana