Adana'da "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı
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Adana'da "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Adana'da '15 Temmuz' konulu fotoğraf sergisi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Adana Müzesi'ndeki serginin açılışını gerçekleştiren Adana Valisi Süleyman Elban, fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Etkinlikte açıklama yapan Vali Elban, "Ülkemizin bağımsızlığı ile milletimizin birliğini ve beraberliğini hedef alan darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde; yüzyıllardır üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimize ve 15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Hain darbe teşebbüsünün milletin hafızasında daima canlı kalması gerektiğini vurgulayan Vali Elban, özellikle genç neslin bu olaydan ders çıkarmasının geleceğe sahip çıkmak adına büyük önem arz ettiğini söyledi. - ADANA

Adana'da '15 Temmuz' konulu fotoğraf sergisi açıldı
Adana'da '15 Temmuz' konulu fotoğraf sergisi açıldı
Adana'da '15 Temmuz' konulu fotoğraf sergisi açıldı
Adana'da '15 Temmuz' konulu fotoğraf sergisi açıldı
Adana'da '15 Temmuz' konulu fotoğraf sergisi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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