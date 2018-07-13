Adana'da 15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz

ADANA(AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenecek etkinliklere vatandaşların daha kolay katılabilmesi için toplu taşıma hizmetinin ücretsiz verileceği bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hain darbe girişimine karşı canlarını feda eden şehitleri anma etkinliklerine katılacak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için planlama yapıldı.

Buna göre, Merkez Park'ta 15 Temmuz akşamı saat 20.00'de başlayacak 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılacak vatandaşların gidiş ve dönüşünde belediye otobüsleri ve metrodan ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.

Ücretsiz toplu taşıma hizmeti, tüm hatlarda 15 Temmuz günü saat 06.00'da başlayarak, gece saat 01.00'e kadar devam edecek.

Ayrıca 4 ana hatta, 8 araçla Merkez Park'a ücretsiz ring seferlerinin sabaha kadar süreceği öğrenildi.