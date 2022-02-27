ADANA'DA 15 MİLYON KAÇAK DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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ADANA'DA 15 MİLYON KAÇAK DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da polisin durdurduğu kamyonda yapılan aramada 15 milyon adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

ADANA'da polisin durdurduğu kamyonda yapılan aramada 15 milyon adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisinin ardından harekete geçti. Kentin farklı noktalarında önlem alan ekipler, Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasını açan ekipler, özel olarak paketlenmiş 15 milyon adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi. Bu miktarın, ülke tarihinin tek seferde ele geçirilen en fazla kaçak doldurulmuş sigara adedi olduğu belirtildi. İsmi açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADANA'DA 15 MİLYON KAÇAK DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'DA 15 MİLYON KAÇAK DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'DA 15 MİLYON KAÇAK DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Sigara, Güncel, Haberler

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