Adana 'da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Kozan M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda, bazı mahkumlarda mide bulantısı ve kusma şikayeti görüldü.
Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 15 mahkum, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mahkumların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.