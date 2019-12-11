Adana 'da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Adana 'da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

11.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:16
Adana 'da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

'nın ilçesinde 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kozan M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda, bazı mahkumlarda mide bulantısı ve kusma şikayeti görüldü.

Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 15 mahkum, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahkumların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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