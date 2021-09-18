Adana'da 15 bin litre kaçak akaryakıt, 5 bin litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 15 bin litre kaçak akaryakıt, 5 bin litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da 15 bin litre kaçak akaryakıt, 5 bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana polisi yaptığı operasyonda 15 bin litre kaçak akaryakıt, 5 bin 615 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana polisi yaptığı operasyonda 15 bin litre kaçak akaryakıt, 5 bin 615 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık ve sahte içkinin önüne geçmek için çalışma başlattı. Polis, bu çalışmalar kapsamında 7 farklı adreste kaçak akaryakıt ve sahte içki olduğunu tespit ederek yaptığı baskında 15 bin litre kaçak akaryakıt, 5 bin 615 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili 7 zanlı gözaltına alındı. - ADANA

Adana'da 15 bin litre kaçak akaryakıt, 5 bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 15 bin litre kaçak akaryakıt, 5 bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 15 bin litre kaçak akaryakıt, 5 bin litre sahte içki ele geçirildi

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