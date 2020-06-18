Adana'da 15 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi
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Adana'da 15 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da 15 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildiAdana polisinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 250 bin lira olan 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

18.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:54

Adana'da 15 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi

Adana polisinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 250 bin lira olan 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü üzerinde durdurduğu bir hafif ticari araçta yaptığı aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş halde piyasa değeri 250 bin lira değerinde 15 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Adana'da 15 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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