Adana'da 15 Araçlı Zincirleme Kaza: 16 Yaralı
ADANA'da, kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen yolcu minibüsünün sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu.
ADANA'da, kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen yolcu minibüsünün sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada yolcu minibüsü ile 11 otomobil hasar görürken, 2 motosiklet ve 1 bisiklet kullanılamaz hale geldi, 16 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesinde D-400 karayolundaki Trafik Şube Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet A. yönetimindeki 01 M 0180 plakalı yolcu minibüsü, Trafik kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada, 16 kişi yaralandı. Yolcu minibüsü ve 11 otomobilin hasar gördüğü kazada, 2 motosiklet ve 1 bisiklet kullanılamaz hala geldi. Kazada bir taksi şöförünü itfaiye ekibi sıkıştığı aracından kurtarırken, diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya neden olan minibüs şöförü gözaltına alındı. - Adana