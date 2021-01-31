Adana'da 1460 litre sahte içki ve 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana'da 1460 litre sahte içki ve 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

31.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:12
Adana'da 1460 litre sahte içki ve 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 1460 litre sahte içki ve 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 1460 litre sahte içki ve 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapılan bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste 1460 litre sahte içki ve 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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