Adana'da 140 litre sahte içki ele geçirildi
21.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:46
Adana'da 140 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 140 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki sevkiyatı yaptığı ihbarı alınan bir aracı Adana-Kozan karayolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada, şişeler içinde 140 litre sahte içki ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, sürücü S.K'yi gözaltına aldı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt