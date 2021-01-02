Adana'da 14 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı
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Adana'da 14 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

02.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:53
Adana'da 14 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

ADANA'da, insan ticareti yapma, fuhşa teşvik etme gibi suçlardan 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan, cezaevi firarisi Fatoş Ö., polis ekiplerince yakalandı.

ADANA'da, insan ticareti yapma, fuhşa teşvik etme gibi  suçlardan 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan, cezaevi firarisi Fatoş Ö., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, insan ticareti yapma, fuhşa teşvik etme, resmi belgede sahtecilik suçlarından 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan ve 2017 yılında cezaevinden kaçan Fatoş Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ne taşındığı ve burada gizlendiği belirlenen Fatoş Ö.'nün adresine baskın yapan polis, firari kadını yakaladı. Emniyete götürülen Fatoş Ö., işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.


Adana'da 14 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı
Adana'da 14 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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