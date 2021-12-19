14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltını alındı.

ADANA (AA) - Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltını alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı- Adana istikametinde bir kamyonda yaptığı aramada 14 bin litre kaçak akaryakıt buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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