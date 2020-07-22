Adana'da 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana'da 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirdiği kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

22.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:04

Adana'da polis ekiplerinin 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirdiği kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.

Yapılan incelemede araçta 14,5 ton kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi.

Kaçak yakıta el koyan ekipler, kamyon sürücüsünü de gözaltına aldı.

Adana'da 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: AA

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