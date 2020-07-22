Adana'da 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da polis ekiplerinin 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirdiği kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
22.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:04
Adana'da polis ekiplerinin 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirdiği kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.
Yapılan incelemede araçta 14,5 ton kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi.
Kaçak yakıta el koyan ekipler, kamyon sürücüsünü de gözaltına aldı.
Kaynak: AA