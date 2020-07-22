Adana'da 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da polis ekiplerinin 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirdiği kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerinin 14,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirdiği kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.

Yapılan incelemede araçta 14,5 ton kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi.

Kaçak yakıta el koyan ekipler, kamyon sürücüsünü de gözaltına aldı.

Kaynak: AA