Adana'da 135 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi
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Adana'da 135 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi

Adana'da 135 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildiAdana'da polisin kaçakçılara yönelik operasyonunda, piyasa değeri 135 bin TL olan 185 paket kaçak sigara, 839 adet kaçak puro, 666 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da 135 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi
21.08.2020 10:16 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:16

Adana'da 135 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ürünü ele geçirildi

Adana'da polisin kaçakçılara yönelik operasyonunda, piyasa değeri 135 bin TL olan 185 paket kaçak sigara, 839 adet kaçak puro, 666 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, yaptığı aramalarda piyasa değeri 135 bin TL olan 185 paket kaçak sigara, 839 adet kaçak puro, 666 şişe kaçak içki ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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