ADANA (AA) - Adana'da 134 şişe sahte içki ve 610 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 134 şişe sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan 610 litre etil alkol, 19 paket alkol kiti, 17 bin 350 bandrol, 13 bin 850 etiket, 2 bin 850 kapüşon ve 2 bin 240 kapak ele geçirdi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.