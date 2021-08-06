Adana'da 1333 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da bir evde 1333 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da bir evde 1333 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Adreste 1333 litre sahte içki ele geçirildi.
Sahte içki imalatı yaptığı iddia edilen zanlı S.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt