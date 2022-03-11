Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi yaptığı operasyonda 13 milyon 20 bin kaçak makaron, 25 bin doldurulmuş kaçak sigara, 561 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 326 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

ADANA (İHA) - Adana polisi yaptığı operasyonda 13 milyon 20 bin kaçak makaron, 25 bin doldurulmuş kaçak sigara, 561 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 326 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak ürün satıldığı bilgisini aldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis, eş zamanlı olarak 5 ayrı adrese baskın yaptı. Ekipler, yapılan baskınlarda 13 milyon 20 bin kaçak makaron, 25 bin doldurulmuş kaçak sigara, 561 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 326 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Polis, ayrıca baskında 5 sigara dolum makinesi de buldu. Olayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Tütün, Adana, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title