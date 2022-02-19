Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi 13 milyon 305 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Adana polisi 13 milyon 305 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği bağlı ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 13 milyon 305 bin adet makaron, 63 bin 800 doldurulmuş sigara ile 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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