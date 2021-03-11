13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
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13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

11.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:32

Adana'da yeşil reçeteye tabi 13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu ev hapsi kararıyla salıverildi.

Adana'da yeşil reçeteye tabi 13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu ev hapsi kararıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen G.Y. (63) ve oğlu A.T.Y'yi (38) takibe aldı.

Ekip, araştırmalarının ardından şüphelilerin merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki ikametgahına operasyon düzenledi.

Zanlılara ait ev ve araçta yeşil reçeteyle satışı yapılan 13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden G.Y. tutuklandı, oğlu ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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