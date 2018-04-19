Adana'da 128 Projeye 36 Milyon TL Hibe

Bu yıl Adana'dan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na gönderilen 128 yatırım projesi kabul edildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 128 projeye verilecek toplam hibe desteği tutarının 36 milyon 200 bin TL; toplam yatırım tutarının ise 75 milyon 809 bin TL olduğunu açıkladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2006'dan beri yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor. Bu yıl Adana'dan gönderilen 133 projeden, 128'i bakanlık tarafından kabul edildi. Kabul edilen projelerin tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Adana'yı kalkındıracak, ivme kazandıracak, Adana'nın tarımına yön verecek yatırımların artması bizim öncelikli hedefimizdir" dedi.

Kabul edilen projelerle Adana'nın, destek miktarı konusunda Türkiye'de üçüncü sıraya yükseldiğini vurgulayan Tekin, "Projeler kapsamında yapılan yatırımlar sayesinde geçen yıla oranla Tarımsal Hasıla 6.4 milyar TL, 7.7 milyar TL'ye yükseldi. 3-4 senelik dönemde Adana'ya sağlanan destek miktarı ise 280 milyon TL'den 340 milyon TL'ye yükseldi" şeklinde konuştu.

"Hibe desteği tutarı 36 milyon 200 bin Türk lirası"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana ekonomisinin can damarı olan tarım ve tarıma dayalı sektörlerle ilgili projelere destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'mız tarafından uygulanması uygun görülen 128 projeye verilecek toplam hibe desteği tutarı, 36 milyon 200 bin Türk Lirası olup toplam yatırım tutarı ise 75 milyon 809 bin Türk Lirasıdır" dedi.

Vali Demirtaş, yatırımcılara teşekkür ederek "Enerjinizi, emeğinizi, projelerinizi doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi ile ovası, sahili, kırsalı ile bu şehir insanı için seferber edeceğinizi biliyoruz" diye konuştu.

Toplantıya, vali yardımcısı Murat Süzen, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel ve proje yatırımcıları katıldı.

Toplantı sonunda Vali Demirtaş proje sahiplerine teşekkür belgesi takdim etti. - ADANA