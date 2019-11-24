Adana'da 128 litre kaçak içki ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Adana'da 128 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber

Adana'da 128 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da 128 litre kaçak içki ele geçirildiADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında 128 litre kaçak içki ele geçirildi.

24.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:41
Adana'da 128 litre kaçak içki ele geçirildi

'da 128 litre kaçak içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında 128 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesinde bir evde kaçak içki yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, eve yaptığı operasyonda satışa hazır 128 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis, olayla ilgili M.B. isimli şahsı gözaltına alırken kaçak içkileri de yerinde imha etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan M.B. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Adana'da 128 litre kaçak içki ele geçirildi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.