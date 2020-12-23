Adana'da 120 litre sahte içki ele geçirildi
23.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:04
Adana'da düzenlenen operasyonda 120 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da düzenlenen operasyonda 120 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içkilerin bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 120 litre sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu