Adana'da 120 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da 120 litre sahte içki ele geçirildi

23.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:04
Adana'da 120 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 120 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen operasyonda 120 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içkilerin bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 120 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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