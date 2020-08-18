Adana'da 120 bin kaçak makaron ele geçirildi Adana'da 120 bin kaçak makaron ele geçirildi Adana'da piyasada değeri 40 bin lira olan 120 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana'da 120 bin kaçak makaron ele geçirildi ADANA - Adana'da piyasada değeri 40 bin lira olan 120 bin kaçak makaron ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir kargo şirketinde kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polisin kargoya yaptığı baskında piyasada değeri 40 bin lira olan 120 bin kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı. Kaynak: İHA