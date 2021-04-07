Adana'da 12 zanlının yakalandığı uyuşturucu operasyonunun drone görüntüsü paylaşıldı
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Adana'da 12 zanlının yakalandığı uyuşturucu operasyonunun drone görüntüsü paylaşıldı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da 12 zanlının yakalandığı uyuşturucu operasyonunun drone görüntüsü paylaşıldı

Adana'da 12 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu drone ile görüntülendi.

Adana'da 12 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu drone ile görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti düzenlediği operasyon kapsamında aranan 2 kişi daha yakalandı.

Gözaltı sayısının 12'ye yükseldiği operasyonun drone görüntüleri de basınla paylaşıldı.

Görüntülerde, çok sayıda polisin, ekip araçlarıyla baskınların yapılacağı adreslere ilerlemesi yer alıyor. Kayıtlara göre, özel harekat ekipleri, zanlılardan birinin bulunduğu evin kapısını "koçbaşı" yardımıyla açıp içeriye giriyor. Daha sonra ekipler bir adreste narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıyor ve yakalanan bir şüpheliyi polis aracına bindiriyor.

Polis ekipleri, dün uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 10 zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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