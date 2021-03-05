12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

05.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:21

Adana'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Adana'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ramazan Y'yi (32) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmayla hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye sevk edilen polisleri fark edip kaçan hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

Ramazan Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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