12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
Adana'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ramazan Y'yi (32) yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı araştırmayla hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.
Bölgeye sevk edilen polisleri fark edip kaçan hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.
Ramazan Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu