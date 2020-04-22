Adana'da 12 yaşındaki çocuğun üzerinde tabanca bulundu
Adana'da polis ekipleri, kendilerinden kaçan 12 yaşındaki çocuğun üzerinde tabanca ele geçirdi.
22.04.2020 22:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:22
Adana'da polis ekipleri, kendilerinden kaçan 12 yaşındaki çocuğun üzerinde tabanca ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde bir kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinden kaçan çocuğu kovalamaca sonucu kısa sürede yakaladı.
Kimlik kontrolünde 12 yaşında olduğu anlaşılan R.K'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. R.K. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: AA