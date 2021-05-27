ADANA'DA 12 MİLYON KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
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ADANA'DA 12 MİLYON KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda, depoda gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda, depoda gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoya baskın yaptı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

ADANA'DA 12 MİLYON KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 12 MİLYON KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 12 MİLYON KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA 12 MİLYON KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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