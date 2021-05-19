Adana'da 12 kişilik minibüste 27 tarım işçisi
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Adana'da 12 kişilik minibüste 27 tarım işçisi

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da, trafik polislerinin denetiminde durdurulan 12 kişilik minibüsten 27 tarım işçisi indi.

ADANA'da, trafik polislerinin denetiminde durdurulan 12 kişilik minibüsten 27 tarım işçisi indi. Taşımacılık izin belgesi olmadığı belirlenen Suriye uyruklu sürücü Mahir Omar'a 3 bin 249 TL ceza kesildi.

D-400 kara yolunda önceki gün koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir Omar yönetimindeki 01 MA 2033 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, balık istifi yolculuk yapan tarım işçilerini tek tek indirdi. 12 yolcu kapasiteli minibüste 27 yolcu taşındığını belirleyen polisler, iç kısmının yeniden düzenlenerek, oturma gruplarının çıkarıldığını saptadı. Yapılan kontrolde, Suriyeli Mahir Omar'ın taşımacılık izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ruhsata işlenmeden düzenlemeler yapılan minibüs, trafikten menedilirken, Omar'a da 3 bin 249 TL ceza kesildi. Ayrıca minibüsteki yolculara da 'sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal'den idari yaptırım tespit tutanağı düzenlendi.


Adana'da 12 kişilik minibüste 27 tarım işçisi
Adana'da 12 kişilik minibüste 27 tarım işçisi
Adana'da 12 kişilik minibüste 27 tarım işçisi
Adana'da 12 kişilik minibüste 27 tarım işçisi
Adana'da 12 kişilik minibüste 27 tarım işçisi
Adana'da 12 kişilik minibüste 27 tarım işçisi
Adana'da 12 kişilik minibüste 27 tarım işçisi
Adana'da 12 kişilik minibüste 27 tarım işçisi
Adana'da 12 kişilik minibüste 27 tarım işçisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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