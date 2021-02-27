Adana'da 12 kişilik minibüste bulunan 18 yolcuya sosyal mesafe ve maske cezası
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Adana'da 12 kişilik minibüste bulunan 18 yolcuya sosyal mesafe ve maske cezası

27.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:50
Adana'da 12 kişilik minibüste bulunan 18 yolcuya sosyal mesafe ve maske cezası

Adana'da 12 yolcu kapasiteli minibüste bulunan 18 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

Adana'da 12 yolcu kapasiteli minibüste bulunan 18 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda durdurdukları 31 MA 6064 plakalı 12 yolcu kapasiteli minibüste 18 kişinin bulunduğunu belirledi.

Sürücü belgesi ve taşıma izin belgesi bulunmayan Suriyeli Mustafa Ubeyyan'a 7 bin 638 lira ceza kesildi.

Minibüsteki yolculara da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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