Adana'da 12. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi
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Adana'da 12. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi

02.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:28
Adana'da 12. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi

Adana'da 12. kattaki evinin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Adana'da 12. kattaki evinin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Beril Sert, henüz belirlenemeyen bir nedenle 12. kattaki evlerinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Sert'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sert'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Genç kızın yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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