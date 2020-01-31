Adana'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
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Adana'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da, 12 düzensiz göçmen yakalandı.

31.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:53
Adana'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

'da, 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Otogarı'nda yabancı uyruklu kişiler olduğu bilgisini üzerine bölgeye gitti.

Polis, 1'i Pakistan, 11'i Afganistan uyruklu 12 şüphelinin, İran üzerinden yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edildi.

Ekipler, Van'dan Adana'ya geldiği belirlenen düzensiz göçmenlerin, İstanbul ve Ankara'ya gitmeyi planlandığını belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adana'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
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