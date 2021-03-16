12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

16.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:20

Adana'da hırsızlık suçlarından 36 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Adana'da hırsızlık suçlarından 36 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasıyla aranan Özer O'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, kendilerini görüp kaçan hükümlüyü kovalamacayla yakaladı.

Özer O, sevk edildiği adliyede işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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