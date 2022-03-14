Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Haberler

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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 163 şüpheliden 11'i tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 163 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 7-13 Mart'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 35 kilo 189 gram esrar, 4 bin 766 uyuşturucu hap, 2 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu, 61 gram eroin, 3 gram kokain, ruhsatsız 2 tabanca ile 4 bin 485 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 163 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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