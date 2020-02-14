Adana'da 11 kilo 223 gram esrar ele geçirildi
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Adana'da 11 kilo 223 gram esrar ele geçirildi

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 11 kilo 223 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

14.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:20
Adana'da 11 kilo 223 gram esrar ele geçirildi

'da bir eve düzenlenen operasyonda 11 kilo 223 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gülpınar Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 6 pakette 11 kilo 223 gram esrar ele geçirildi. Polis, V.B. (58) ile oğlu M.B'yi (38) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklandı, annesi ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: AA
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