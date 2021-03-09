Adana'da 11 hırsızlık olayına karışan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
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Adana'da 11 hırsızlık olayına karışan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

09.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:07
Adana'da 11 hırsızlık olayına karışan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Adana'da son 10 günde 11 hırsızlık olayına karışan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Adana'da son 10 günde 11 hırsızlık olayına karışan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde son 10 günde 5 ev, 4 iş yeri ve 2 araçtan yaklaşık 70 bin lira ile cep telefonu, bilgisayar, akü, inşaat malzemesi ve elektrik kablosu çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmalarla olaylara karıştığını belirlediği zanlılar M.P, H.B, K.A, T.K, M.T, A.K. ile C.Ö'yü yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.P, H.B, K.A, T.K. ve M.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 2 iş yeri ile bir araçtan tamir malzemelerinin çalınması güvenlik kameralarınca görüntülendi. Evden bisiklet hırsızlığı da bölgedeki bir ikametin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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