Adana'da 11 günlük bebek hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, annesi tarafından emzirilirken hareket etmemesi üzerine hastaneye götürülen 11 günlük kız bebeğin öldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Stad Sokak'ta oturan Suriye uyruklu Esme Halef, 11 günlük bebeği Esme El Ragıp'ı, emzirdiği sırada hareket etmemesi üzerine komşularının yardımıyla Kozan Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede yapılan muayenede öldüğü tespit edilen 11 günlük bebeğin ilk incelemelere göre boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırılırken anne ve yakınları hastane binası önünde gözyaşı döktü.

Bu arada, olayın yaşandığı evde cumhuriyet savcısı ve polis inceleme yaptı.

Suriyeli bebeğin cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA