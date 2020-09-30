Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor

30.09.2020 13:20 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:25
Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Adana'nın yer fıstığı üretiminde yüzde 53.4'lük üretim payı ile Türkiye birincisi konumunda olduğunu söyledi.

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Adana'nın yer fıstığı üretiminde yüzde 53.4'lük üretim payı ile Türkiye birincisi konumunda olduğunu söyledi.

Adil Alan, Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Mehmet Öztürk ve beraberindekiler ile Ceyhan ilçesinde gerçekleşen yer fıstığı hasadına katıldı.

Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Alan, yer fıstığının insan gıdası olmanın yanı sıra sanayinin çeşitli alanlarında büyük miktarlarda kullanıldığını belirterek, "Yer fıstığı yağı yemeklik olarak katı ve sıvı halde kullanıldığı gibi balık konserveciliğinde, bisküvi, pasta, şekerleme ve sabun yapımında da kullanılır. Yer fıstığından yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe, çok değerli bir yem maddesidir. Ayrıca yer fıstığı bir baklagil bitkisi olduğu için bitki kısımları da çok değerli bir hayvan yemidir. Yer fıstığının ana ve yan ürünlerinin çok değişik kullanım alanı olmasına rağmen büyük kısmı çerez olarak tüketilmektedir. Yer fıstığı küspesi, endüstri değeri yüksek kesif bir hayvan yemidir. Küspesinde yaklaşık yüzde 45 ham protein, yüzde 24 azotsuz öz maddeler ve yüzde 5.5 madensel maddeleri içermesi nedeniyle Gelişmiş ülkelerde karma yemlerin yapımında bol miktarda yer fıstığı küspesi kullanılmaktadır" dedi.

Yer fıstığının Türkiye'de bitkisel yağ kaynağı olarak üretilen yağlı tohumlu bitkiler arasında, üretim miktarı açısından dördüncü sırada yer aldığını kaydeden Adil Alan şunları kaydetti:

"2019 yılı TÜİK verilerine göre; Türkiye yer fıstığı üretimi 169.328 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye yağlı tohum üretiminde yüzde 17,9 lik paya sahip ilimiz; yer fıstığı üretiminde 90.424 ton ile 1. sırada yer almaktadır. İlimizi 50.373 ton üretim ile Osmaniye ili, 9.600 ton üretim ile Şırnak ili takip etmektedir. Ekiliş alanı yıllar içerisinde dalgalı bir seyir izlemektedir. 2019 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde 213.527 da alanda 90.424 ton yer fıstığı üretimi gerçekleşmiştir. Yüzde 53.4'lük üretim payı ile Türkiye birincisi konumundadır. Yer fıstığı tarımı için uygun hava şartlarına sahip olan ilimizde ortalama verimimiz ise 423 kg/da dır. 2019 TÜİK verilerimize göre Ceyhan ilçemiz 80.396 da ile yer fıstığı üretiminde 1. sırada yer almaktadır. Bunu 45.000 da ile Karataş, 32.500 da ile Yüreğir ilçemiz takip etmektedir. 2020 yılı 1. ve 2. ürün yer fıstığı ekilişimiz tahmini olarak 250.000 dekar dır. Yaklaşık üretimimizin ise 106.000 ton olacağını tahmin etmekteyiz." - ADANA

Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor
Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor
Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Angela Merkel Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Ivana Sert Cem Yılmaz Halil Sezai Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Eddie Newton Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Daha Fazla Çocuk İntihar Futbolcu Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 13:43:00. #1.14#
title