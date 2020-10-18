1055 litre sahte içki ele geçirildi
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1055 litre sahte içki ele geçirildi

18.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.10.2020 10:16

Adana'da 1055 litre sahte içki ile 2 bin 300 kaçak puro ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 1055 litre sahte içki ile 2 bin 300 kaçak puro ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 1055 litre sahte rakı ele geçirdi.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda şüphe üzerine durdurduğu bir otobüste yaptığı aramada gümrük kaçağı 2 bin 300 puro buldu.

Sahte içki ve kaçak purolarla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

1055 litre sahte içki ele geçirildi
1055 litre sahte içki ele geçirildi
1055 litre sahte içki ele geçirildi
1055 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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