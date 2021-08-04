Adana'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen merkez Seyhan ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Adreste 1050 litre sahte içki, 133 tabanca fişeği, 57 kök Hint keneviri ve 70 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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