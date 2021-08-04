105 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

Adana'da, gümrük kaçağı 105 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, gümrük kaçağı 105 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron kaçakçılığıyla ilgili kent merkezinde çalışma başlattı.

Ekipler, baskın yaptığı 2 depo ve yakınındaki 3 tırda, gümrük kaçağı 105 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt