105 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
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105 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

105 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da, gümrük kaçağı 105 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, gümrük kaçağı 105 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron kaçakçılığıyla ilgili kent merkezinde çalışma başlattı.

Ekipler, baskın yaptığı 2 depo ve yakınındaki 3 tırda, gümrük kaçağı 105 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

105 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
105 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
105 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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