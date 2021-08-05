105 milyon 700 bin makaron ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana'da, gümrük kaçağı 105 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirilen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.