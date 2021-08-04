Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
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Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Polisin ele geçirdiği kaçak makaronlar, Türkiye tarihinde tek seferde yakalanan en fazla kaçak makaron oldu Adana polisi kaçak makaronda rekor kırarak 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

- Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Polisin ele geçirdiği kaçak makaronlar, Türkiye tarihinde tek seferde yakalanan en fazla kaçak makaron oldu

ADANA - Adana polisi kaçak makaronda rekor kırarak 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente yüklü miktarda kaçak makaron girdiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçti. Polis yaptığı operasyonda 3 depo ve 8 tırda 105 milyon 700 bin kaçak makaron ve 125 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi. Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı. Polisin yaptığı operasyonda ele geçirilen kaçak makaron Türkiye tarihinde tek seferde yakalanan en fazla kaçak makaron oldu.

Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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