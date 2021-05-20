Adana'da 100 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da 100 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 100 litre sahte içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 100 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 100 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Yumurtalık ilçesi Deveciuşağı Mahallesi'ndeki bir adreste arama yaptı.

Aramada 100 litre sahte içki ele geçirildi, şüpheli K.U. yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
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