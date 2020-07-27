Adana'da 100 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi
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Adana'da 100 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Adana'da 100 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildiADANA'da polisin iki farklı adrese yaptığı baskında, piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan gümrük kaçağı cinsel içerikli madde, kozmetik malzemesi ve tütün ürünü ele geçirildi.

27.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:08

Adana'da 100 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

ADANA'da polisin iki farklı adrese yaptığı baskında, piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan gümrük kaçağı cinsel içerikli madde, kozmetik malzemesi ve tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Çukurova ve Seyhan ilçelerinde, iki farklı adreste gümrük kaçağı ürünler olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler iki adrese yaptığı baskında piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan gümrük kaçağı 5 bin 185 cinsel içerikli ürün ve madde, 2 bin 400 adet tütün sarma kağıdı, ve 2 bin kozmetik ürün kartuşu ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Polis soruşturmayı sürdürüyor.

Adana'da 100 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: DHA

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