Adana'da 100 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 100 bin lira olan gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, sigara ve tıbbı ilaç ele geçirildi.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 100 bin lira olan gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, sigara ve tıbbı ilaç ele geçirildi.?

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler depoya yaptığı baskında piyasa değeri 100 bin TL olan gümrük kaçağı 3 bin 864 cinsel içerikli hap, 1 milyon 507 bin 500 adet sigara ve 16 bin tıbbi kullanım amaçlı ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA